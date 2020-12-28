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Игроки сборной Чехии эмоционально исполнили национальный гимн после победы над Россией на МЧМ

15:42
Игроки молодежной сборной Чехии по хоккею. Фото ИИХФ.
Игроки молодежной сборной Чехии по хоккею. Фото ИИХФ.
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Молодежная сборная Чехии победила команду России в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет со счетом 2:0.

Первый канал, который транслировал этот матч, не стал показывать гимн Чехии после их победы, прекратив трансляцию матча.

Канадский журналист Боб Маккензи записал церемонию чествования сборной Чехии и опубликовал у себя в Twitter. Напомним, что игры турнира проходят при пустых трибунах.

Сборная России потерпела первое поражение на турнире, тогда как чехи наоборот, выиграли первый матч после разгрома от Швеции (1:7). В следующем матче Россия сыграет с Австрией.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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