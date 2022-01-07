Игроки молодежной сборной России Мичков и Юров вылетят на родину в субботу

Игроки молодежной сборной России по хоккею Матвей Мичков и Данила Юров в субботу вылетят из Канады на родину, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

«Юров и Мичков завтра вылетят в Россию», — сообщили в пресс-службе ФХР.

По ходу молодежного чемпионата мира в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире в сборной России были выявлены два случая заражения коронавирусом. 29 декабря матч россиян с командой Словакии был отменен, в тот же день Международная федерация хоккея приняла решение досрочно завершить проведение соревнований на фоне эпидемиологической обстановки.

Так как тесты на коронавирус Мичкова и Юрова показали положительный результат, хоккеисты остались в Канаде для отбывания 10-дневного карантина.