Игрок молодежной сборной США сдал положительный тест на коронавирус
21:24
Игрок молодежной сборной США Джон Бичер сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он не был включен в окончательную заявку сборной на МЧМ-2021, сообщает NESN.
Согласно медицинскому протоколу турнира, из заявки сборной также был исключен его сосед по номеру в гостинице Томас Бордело.
Турнир пройдет в Канаде с 25 декабря по 5 января.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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