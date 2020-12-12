Игрок молодежной сборной США сдал положительный тест на коронавирус

Игрок молодежной сборной США Джон Бичер сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он не был включен в окончательную заявку сборной на МЧМ-2021, сообщает NESN.

Согласно медицинскому протоколу турнира, из заявки сборной также был исключен его сосед по номеру в гостинице Томас Бордело.

Турнир пройдет в Канаде с 25 декабря по 5 января.