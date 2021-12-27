Игрок молодежной сборной Финляндии Ярвенти сдал положительный тест на ковид
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Стало известно имя игрока молодежной сборной Финляндии, который сдал положительный тест на коронавирус. Это нападающий Мартти Ярвенти, сообщает TSN.
Случай заражения в составе сборной Финляндии был выявлен во время начального 48-часового периода обязательного карантина, игрок, чья фамилия не называется, был незамедлительно помещен на самоизоляцию, больше положительных тестов в составе финской команды не зафиксировано.
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