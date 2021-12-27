МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Игрок молодежной сборной Финляндии Ярвенти сдал положительный тест на ковид

00:00
Теги:

Стало известно имя игрока молодежной сборной Финляндии, который сдал положительный тест на коронавирус. Это нападающий Мартти Ярвенти, сообщает TSN.

Случай заражения в составе сборной Финляндии был выявлен во время начального 48-часового периода обязательного карантина, игрок, чья фамилия не называется, был незамедлительно помещен на самоизоляцию, больше положительных тестов в составе финской команды не зафиксировано.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Дневник утрат: с кем мы простились в 2021 году
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде