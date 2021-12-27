Игрок молодежной сборной Финляндии Ярвенти сдал положительный тест на ковид

Стало известно имя игрока молодежной сборной Финляндии, который сдал положительный тест на коронавирус. Это нападающий Мартти Ярвенти, сообщает TSN.

Случай заражения в составе сборной Финляндии был выявлен во время начального 48-часового периода обязательного карантина, игрок, чья фамилия не называется, был незамедлительно помещен на самоизоляцию, больше положительных тестов в составе финской команды не зафиксировано.