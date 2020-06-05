Игорь Ларионов: «Заменить Брагина, который много лет возглавлял молодежку, очень сложно»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился впечатлениями от назначения на пост.

— Для меня это назначение — большая честь, — приводит слова Ларионова официльный сайт ФХР. — Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную — очень сложная. Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды.

Непростая задача дает мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене.