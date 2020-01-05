Игорь Ларионов: «У нас «химия» с Брагиным при разных взглядах на хоккей»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов — о финале МЧМ против Канады. Финальный матч состоится сегодня.

— Мы ни разу не обыгрывали канадцев дважды за турнир.

— Все бывает в первый раз. Шведы тоже до этого не проигрывали. И вчера ребятам было сказано, что пришло их время проиграть. Самое важное — забыть о первой встрече. Она была давно. Еще в прошлом году. На дворе 2020-й. Поэтому нужно начать с чистого листа. И делать историю. Мальчишки прошли сложнейший путь, дошли от детей до команды мастеров и попали на этот форум. 23 сына России, которые притянут к телевизорам всю нашу большую страну. Мы верим в них, верим в себя. И постараемся порадовать хорошей игрой. Будет игра — будет и успех.

— Увидим ли мы такое же агрессивное начало?

— Мы сегодня играем, как будто бы в гостях. На трибунах будет порядка 6 тысяч канадцев. Мы ребят к этому подготовим. Это будет не Острава, а условный Гамильтон. Или Ред Дир. Хотя и Чехия. Нам нужно спокойствие. Компактность действий. Друг за друга. Важно, чтобы игроки понимали свои роли. И внимательно отнеслись к деталям. Чтобы было хорошее начало. Естественно, мы хотим играть агрессивно. Естественно, хотим играть более активно. И это мы покажем. Не будем отступать от своего плана. Мы ни в коем случае не будем играть от обороны. Мы играем в хоккей, который этой команде присущ. Который парни усвоили и взяли на вооружение. Думаю, он и ребятам нравится, и болельщикам.

— Правильно я понимаю, что ваш с Брагиным антагонизм приводит к такому хоккею? Игру вы видите по-разному.

— И это хорошо. Хорошо то, что у нас есть «химия» при разных взглядах на хоккей. Это здорово. Они сближают. Мы дискутируем, но у нас нет никаких разногласий. Мы приходим к согласию, когда на кону стоит успех команды. Когда на кону игра. Это главное. А все остальное — остается в истории. Но радует, что ребята показывают такой хоккей. И я надеюсь, что это будут первые ростки, что такой хоккей будет воспринят в КХЛ. (Игорь Еронко)