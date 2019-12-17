Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал свои отношения с Федерацией хоккея России.

— Сложные отношения с ФХР — давнишняя история, — сказал Ларионов. — Глава штаба сборной Роман Ротенберг постоянно находится в поиске, и это радует. Ему хочется, чтобы многие вещи, которые происходят в нашем хоккее, были на высшем уровне. Для того, чтобы быть настоящей «Красной машиной» — нужен выносить всех. Это сложно, так как соперники тоже прибавили и стали сильнее. Те же немцы, швейцарцы, словаки, чехи, не говоря уже о канадцах, американцах, шведах и финнах. В целом, у нас есть таланты и ребята очень хорошего уровня, которые готовы не индивидуально, а коллективно решать задачи. Все остальное, что было в прошлом, мы уже давно забыли. Задача одна — идти вперед, не оглядываясь назад, делать хорошие дела для российского хоккея. (Алена Гребенькова)

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