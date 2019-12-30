Игорь Ларионов: «С Америкой у нас немного отключился мозг»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от встречи с Германией в рамках молодежного чемпионата мира.

— Что не работало с Америкой?

— Многие броски блокировались. Сказалась усталость после Канады, и нас немного отключился мозг. Получились проблемы.

— Соколова наконец-то поставили на пятак.

— Да, сейчас будет вариант, что Соколов будет играть перед воротами. Он и Воронков будут в двух линиях. Подколзин и Хованов будут на дальнем пятаке или на синей линии. Этот вариант мы прорабатываем. В звеньях тоже произошли изменения. Морозов и Воронков поменялись местами в тройках.

— Еще и все пары защитников перемешали.

— Да, сегодня так попробовали. Что будет завтра в матче — узнаем на раскатке.

— Что пошло не так в матче с Америкой?

— Это вчерашний день, мы сейчас думаем о Германии. Вчера с ребятами переговорили, посмотрели игру и фокус на последний матч группового этапа, чтобы выйти с таким же настроем, как на Канаду.

Молодежная сборная России сыграет с Германией 31 декабря. Начало матча — 17.00 (мск). Команда Валерия Брагина располагается на 5-м месте в турнирной таблице группы B с 3 очками. Германия — 3-я строчка и 3 балла.

Аскаров сыграет против Германии