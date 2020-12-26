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Игорь Ларионов прокомментировал судейство на МЧМ-2021 по хоккею

Игорь Ларионов. Фото ФХР.
Игорь Ларионов. Фото ФХР.
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после победы над сборной США (5:3) в первом матче группового этапа МЧМ-2021.

— Три шайбы от четвертого звена? Мы с тренерским штабом старались, чтобы у нас не было номинально третьего, четвертого или первого и второго звеньев, — сказал Ларионов. — В матче с канадцами мы начинали именно тем звеном, которое сегодня забило три гола. Мы ждем от каждой тройки и от каждого игрока вклада, который они могут дать. Сегодня очень рад за этих ребят. Они отыграли блестяще, забили три важных гола. Приятно, что у нас козыри, которыми мы можем пользоваться в течение всего турнира.

Связка Чинахов-Грицюк? Ребята находят свою игру, действуют очень хорошо. Нужно говорить о целом турнире. Всегда требуется время, чтобы почувствовать уверенность, которая им необходима. Безусловно, они начнут забивать, мы в них верим. Они знают, что у них есть полное доверие от тренерского штаба.

Канадские судьи будут обслуживать весь турнир? Понятно, что мы играем в Канаде. Из-за пандемии у нас нет другого выбора — мы должны выходить и играть. Насколько я знаю канадских арбитров, они судят прилично. Игра состоит из ошибок, эмоций. У меня нет оснований не верить и сомневаться в компетенции судей, работающих на чемпионате мира.

(Михаил Скрыль)

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