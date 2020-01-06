Игорь Ларионов: «Получил удовольствие от работы с Брагиным»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги чемпионата мира-2020 в Чехии.

5 января команда Валерия Брагина проиграла в финале турнира Канаде (3:4).

— Я получил удовольствие, работая рядом с Валерием Николаевичем Брагиным. Уникальный человек и тренер. Он работает много лет и знает молодежный хоккей лучше, чем я. Я был за океаном многие годы и мне сложно сразу понять менталитет наших игроков. Насколько он поменялся за это время. Мы — великая страна, которая должна разобраться в своем хоккее и сделать его лучше.

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