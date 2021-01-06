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Игорь Ларионов о МЧМ-2021: «Ребята сделали все, что могли»

07:28
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов оценил игру своей команды на МЧМ 2021. Россияне уступили Финляндии (1:4) в матче за третье место и стали четвертыми.

«Извиняться можно сколько угодно, — сказал Ларионов. — От себя лично и тренерского штаба сборной скажу, что ребята проделали колоссальную работу, сделали все, что могли. Но игра диктует свои условия. Это ведет к ошибкам. Но с нашей стороны говорить о моментах, которые мы недосмотрели, преждевременно.

Нужно время, чтобы все четко проанализировать, а не делать скоропалительных выводов. Мы все разочарованы. Мы благодарны нашим болельщикам, которых хотели порадоваться. Но это спорт — любая команда могла оказаться в такой ситуации. Сейчас важно спокойно оценить ее и понять, в чем мы можем быть лучше".

В финальном матче сегодня играют сборные США и Канады.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/reviews/molodezhnaya-sbornaya-rossii-press-konferenciya-igorya-larionova-vasiliya-podkolzina-rodiona-amirova-1744655/

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