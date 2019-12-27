Игорь Ларионов: «Не хочется быть вторым номером и ставить канадцев выше, чем наш русский хоккей»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с Канадой.

— Как остановить Лафренье, который в матче с США набрал четыре очка?

— Они думают, как завтра останавливать Соколова, Марченко, Морозова. А мы проведем детальный обзор их первого матча. В целом, мы должны смотреть, как мы играем, а не как они. Не хочется быть вторым номером и ставить канадцев выше, чем наш русский хоккей. Мы имеем арсенал в атаке, который должны реализовать. Должны выйти уверенными, не смотря на фамилии соперников. По таланту и мастерству мы не уступаем, просто имена менее раскрученные. Наши ребята могут быть гораздо сильнее в коллективной игре.

— Что будет ключевым в матче с Канадой?

— По первому впечатлению игры США — Канада, канадцы были интереснее. Американцы получили два небольших брейка, которые использовали. Первый гол — поставление. Второй забил Артур Калиев, когда ему здорово отдали. В целом игра проходила под диктовку Канады. Такая типичная североамериканская игра. Когда канадцы подушили, американцы чуть дрогнули. Нам нужно быстрее двигать шайбу, в том числе и в большинстве. К сожалению, в КХЛ мы к этому не привыкли, у нас все идет от печки. Поэтому получается, что здесь нам многие вещи приходиться на ходу изучать. Изучать, что быстрая игра рушит любую систему.

— Канада в отличие от Чехии предельно агрессивно играет без шайбы. Это плюс для сборной России?

— В какой-то степени да. У нас небольшой микс. Несколько человек выступает в Северной Америке, остальные играют в России. Понятно, что ребята прошли много турниров, кто-то был на прошлом чемпионате мира. Здесь важно иметь холодную голову, горячее сердце и, конечно, мягкие руки. Если будут удаления, мы должны наказывать соперника. Из этого складывается игра. Нам нужно пару хороших сэйвов от вратаря, строгая игра в обороне и наш русский креатив впереди.

— Закрывая тему вбрасываний, Александров природный центр и постоянно выходит на точку у себя в клубе, в отличие от Воронкова, но его навыки вообще не использовались.

?— Вопрос хороший. Работаем над этим. (Игорь Еронко)