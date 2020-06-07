Игорь Ларионов-младший поздравил отца с назначением в молодежную сборную России

Нападающий «СКА-Невы» Игорь Ларионов-младший поздравил отца с назначением на пост главного тренера молодежной сборной России. Ларионов-старший работал ассистентом в молодежке с ноября 2019 года, должность главного тренера получил 5 июня. Контракт с ним заключен до Олимпиады-2022.

«Поздравляю с назначением главным тренером молодежной сборной России! Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя на тренерской скамейке на молодежном ЧМ! Люблю тебя, папа!» — написал Ларионов-младший в Twitter.