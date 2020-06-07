Игорь Ларионов-младший поздравил отца с назначением в молодежную сборную России
12:21
Нападающий «СКА-Невы» Игорь Ларионов-младший поздравил отца с назначением на пост главного тренера молодежной сборной России. Ларионов-старший работал ассистентом в молодежке с ноября 2019 года, должность главного тренера получил 5 июня. Контракт с ним заключен до Олимпиады-2022.
«Поздравляю с назначением главным тренером молодежной сборной России! Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя на тренерской скамейке на молодежном ЧМ! Люблю тебя, папа!» — написал Ларионов-младший в Twitter.
Congratulations to @Igor_Larionov on being named head coach of the u20 Russian national team! Can't wait to see you behind the bench at the WJC! Love you Dad! #WJC #TheProfessor pic.twitter.com/brCgquwhj1— Igor Larionov II (@Igor_LarionovII) June 6, 2020
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