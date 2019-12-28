Игорь Ларионов: «Если будем быстро двигать шайбу, добьемся успеха с Канадой»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от встречи с Канадой в рамках молодежного чемпионата мира.

— Чему посвятили раскатку?

— Тренировали пару элементов: большинство и вбрасывание, плюс выход из-под давления. Опять-таки это игра, игра непредсказуемая, поэтому необходима концентрация и фокус. С утра посмотрели — настроение нормальное, движение тоже. Чувствуется, что есть напряжение — матч с Канадой, это естественно. Будут играть две большие державы, так что важно сейчас успокоиться. Нужно выйти и играть в хоккей.

— Канадцы реализовали три большинства в матче с США. Насколько вы впечатлены большинством Канады?

— Нужно найти противодействие. Естественно, задача не удаляться и не нарушать дисциплину. Мы разобрали большинство канадцев, поняли, как нам играть в меньшинстве. Ребята знают, что надо делать. Но все равно отталкиваемся от нашей игры.

— Как тренерский штаб добивается того, чтобы хоккейная агрессия не выливалась удаления?

— После первого матча не стоит делать выводы, потому что присутствовало волнение из-за первой игры. Это стресс для пацанов. Порой эмоции захлестывают в молодежном хоккее. Мы не должны сопернику помогать выигрывать. Если нас обыграют вчистую — вопросов нет. Слова о патриотизме и пропаганде здесь неуместны, здесь хоккей, игра. Нужно, чтобы ребята выходили и играли первым номером.

— Судя по раскатке, первым вратарем будет Мифтахов, а вторым — Аскаров.

— Абсолютно верно. Вы все хорошо видите. Так оно и есть. У нас все по плану, две игры за два дня — сегодня и завтра. Два матча подряд одному вратарю играть сложно, поэтому сегодня начнет Мифтахов. Кто сыграет с США — посмотрим. Делаем изменения, усилили звено Хованова.

— Почему не заявляли Мисюля и Круглова на чехов, а заявили их только на Канаду?

— Они были в обойме, в составе, прошли всю подготовку. Были небольшие повреждения, мы ждали, сейчас все в порядке. В принципе все 23 человека готовы сражаться и делать максимальное для победы.

— Насколько высок потенциал Лафренье?

— Это очень умный игрок. Насколько ты позволяешь ему играть, настолько он может себя проявить. Мы обсуждали персональную опеку. Все идет от плотности игры и контроля шайбы. Если мы начнем правильно, будем быстро двигать шайбу, а не отбрасывать ее, то добьемся успеха. Без вопросов признаем, что Лафренье хороший игрок. Видел его несколько раз, он быстро думает, хорошо читает игру. Но коллектив всегда сильнее, чем один игрок. Главное, чтобы вся наша команда сегодня выдала лучший матч.

— У вас сегодня домашние смены. Будете ли вы принимать матчинг?

— Об этом был разговор. Здесь в ход идет североамериканский подход. Посмотрим по ситуации, как можно будет сделать. Еще обсудим перед игрой все варианты. (Игорь Еронко)