Игорь Ларионов: «Аскаров очень устойчивый, с характером, с хорошей психологией»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов перед матчем группового турнира чемпионата мира-2020 против Германии поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет 31 декабря, начало матча — в 17.00 (мск).

— Способна ли Германия сыграть так же надежно в обороне, как США?

— Абсолютно. Смотрели первые два периода игры с Канадой, немцы играли очень плотно, играют в консервативный хоккей.

— Ожидали, что Ртищеву дадут дисквалификацию в один матч?

— Да. Когда канадский форвард (Велено — прим. «СЭ») получает дисквалификацию, то другого и не ожидаешь. Вопрос по дисциплине, потеряли этот аспект из-за того, что слишком многое свалилось на голову после матча с канадцами. К сожалению, мы допустили очень много нехарактерных для нас ошибок. Мы эту тему проговорили после чехов, и, к сожалению, вернулись к ней обратно в матче с американцами. Дисциплина играет большую роль, все-таки «пять на пять» нас очень сложно обыграть.

— Кто завтра начнет матч из вратарей?

— А вы еще не знаете?

— Нет. Аскаров? Он первым ушел со льда.

— Вы правы. Даже не сомневаюсь, что он сыграет хорошо. Мальчишка очень устойчивый, с характером, с хорошей психологией. Было запланировано, что они сыграют с Мифтаховым по матчу. Сейчас наступает время Ярослава. Каждый матч от ножа, как седьмая игра плей-офф. Подготовка уже идет к финальному матчу.

— Чего хотели добиться, поменяв местами Воронкова и Морозова?

— Просто хотим посмотреть, как будет. Если это даст всплеск, улучшит забивные качества звена, то будет хорошо. Если не пойдет, у нас есть план B. Он лежит у меня в кармане.

— У вас было упражнение, когда парни играли обратной стороной клюшки. Для чего?

— Мы просто посмотрели матч Германии с Канадой. И немцы там играли очень плотно в средней зоне. Фактически играли в откат. «1-4» или даже впятером в средней зоне. И нам нужно было отработать проход через пас в центр с подключением защитника по флангу. Чтобы растянуть их оборону. Ребята должны были прочувствовать входы в зону и выходы.