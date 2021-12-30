Хуснутдинов готов встречать Новый год в номере отеля

Нападающий молодежной сборной России Марат Хуснутдинов после отмены МЧМ-2022 рассказал «СЭ», как будет встречать Новый год.

«Будем делать все по правилам. Если скажут не выходить два дня до Нового года, то не будем выходить. Созвонимся по видео с ребятами и с родными, поздравим друг друга. От нас сейчас требуется выполнять, то что просят. Скажут сидеть по номерам — будем сидеть по номерам», — сказал Хуснутдинов.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).