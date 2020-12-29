Сборная России проведет третий матч на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею в среду, 30 декабря. Соперник — команда Австрии.

Матч Россия — Австрия в Эдмонтоне (Канада) начнется утром в 5.30 по московскому времени.

Смотреть игру Россия — Австрия в прямом эфире можно на Первом канале — по ТВ, а также онлайн на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. Начало трансляции — в 5.25 (мск) 30 декабря.

На тех же ресурсах после матча будет доступна полная запись встречи и обзор лучших моментов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Австрия.

В первой игре на МЧМ-2021 сборная России победила команду США со счетом 5:3, а затем уступила Чехии — 0:2. В групповом турнире команда Игоря Ларионова также встретится со Швецией (31 декабря). Австрия потерпела в Эдмонтоне два поражения — 0:11 от американцев и 0:4 от шведов.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.