Россия — Чехия: трансляция матча МЧМ-2021 по хоккею, время начала и где смотреть видео
Второй матч сборной России на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею пройдет утром понедельника, 28 декабря. Соперник команды Игоря Ларионова — сборная Чехии.
Время начала матча Чехия — Россия в Эдмонтоне (Канада) — 5.30 по Москве.
Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно на Первом канале. Игру показывают по ТВ, а также онлайн на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. После встречи на тех же ресурсах будет доступна полная видео запись и обзор лучших моментов.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.
МЧМ-2021 проходит в Эдмонтоне на арене Rogers Place. Турнир из-за коронавирусных ограничений проводится без зрителей.
После стартового матча с США (5:3) у России — 3 очка, у Чехии после поражения от Швеции — 0 (1:7). Также в этой группе выступает Австрия.
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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