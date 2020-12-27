Второй матч сборной России на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею пройдет утром понедельника, 28 декабря. Соперник команды Игоря Ларионова — сборная Чехии.

Время начала матча Чехия — Россия в Эдмонтоне (Канада) — 5.30 по Москве.

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно на Первом канале. Игру показывают по ТВ, а также онлайн на сайте (на этой странице) и YouTube-канале. После встречи на тех же ресурсах будет доступна полная видео запись и обзор лучших моментов.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.

МЧМ-2021 проходит в Эдмонтоне на арене Rogers Place. Турнир из-за коронавирусных ограничений проводится без зрителей.

После стартового матча с США (5:3) у России — 3 очка, у Чехии после поражения от Швеции — 0 (1:7). Также в этой группе выступает Австрия.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.