Россия — Канада, трансляция матча МЧМ-2021: время начала и где смотреть видео
Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею. Турнир проходит в Эдмонтоне, все встречи принимает арена Rogers Place.
Матч Канада — Россия состоится в ночь на вторник, 5 января, по московскому времени. Начало игры — 2.00.
Смотреть матч России и Канады можно на Первом канале. Трансляция доступна на ТВ, а также онлайн — в прямом эфире на сайте (на этой странице) и YouTube-канале.
На тех же ресурсах после матча появится полная видео запись игры Канада — России и обзор лучших моментов встречи.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Канады. Начало — 2.00 (мск) 5 января.
На домашнем турнире Канада выиграла пять матчей из пяти — у нее победы в группе с Германией (16:2), Словакией (3:1), Швейцарией (10:0) и Финляндией (4:1), а также в четвертьфинале с Чехией (3:0).
Россия стала второй в группе с США (5:3), Чехией (0:2), Австрией (7:1) и Швецией (4:3 ОТ), а в первом раунде плей-офф победила Германию (2:1).
Перед МЧМ-2021 сборные России и Канады провели выставочный матч, в нем победили хозяева турнира — 1:0.
Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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