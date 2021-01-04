Сборная России сыграет с Канадой в полуфинале молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею. Турнир проходит в Эдмонтоне, все встречи принимает арена Rogers Place.

Матч Канада — Россия состоится в ночь на вторник, 5 января, по московскому времени. Начало игры — 2.00.

Смотреть матч России и Канады можно на Первом канале. Трансляция доступна на ТВ, а также онлайн — в прямом эфире на сайте (на этой странице) и YouTube-канале.

На тех же ресурсах после матча появится полная видео запись игры Канада — России и обзор лучших моментов встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Канады. Начало — 2.00 (мск) 5 января.

На домашнем турнире Канада выиграла пять матчей из пяти — у нее победы в группе с Германией (16:2), Словакией (3:1), Швейцарией (10:0) и Финляндией (4:1), а также в четвертьфинале с Чехией (3:0).

Россия стала второй в группе с США (5:3), Чехией (0:2), Австрией (7:1) и Швецией (4:3 ОТ), а в первом раунде плей-офф победила Германию (2:1).

Перед МЧМ-2021 сборные России и Канады провели выставочный матч, в нем победили хозяева турнира — 1:0.

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.