Сборные России и Финляндии проведут игру за 3-е место молодежного чемпионата мира-2021 по хоккею в Эдмонтоне (Канада).

Дата и время матча

Игра Финляндия — Россия состоится в ночь на среду, 6 января, по московскому времени. Начало встречи на арене Rogers Place — 1.30 (мск).

Где смотреть игру

Трансляцию матча Финляндия — Россия проведет Первый канал. Видео в прямом эфире можно смотреть на ТВ и онлайн на сайте (на этой странице) и YouTube-канале (имеются региональные ограничения).

Также трансляцию встречи за бронзу МЧМ-2021 бесплатно показывает сайт Федерации хоккея России (подробности на этой странице).

На этих же ресурсах будут доступны полная запись матча Россия — Финляндия и обзор лучших моментов игры.

Текстовая трансляция

«СЭ» проведет онлайн матча сборных России и Финляндии. Начало — 1.30 (мск) 6 января.

Статистика и выступление на МЧМ-2021

Сборная России в групповом раунде сыграла с США (5:3), Чехией (0:2), Австрией (7:1) и Швецией (4:3 ОТ), в первом раунде плей-офф прошла Германию (2:1) и в полуфинале разгромно проиграла Канаде (0:5).

Сборная Финляндии в группе встречалась с Германией (5:3), Швейцарией (4:1), Словакией (6:0) и Канадой (1:4), в четвертьфинале одержала волевую победу над Швецией (3:2) и в драматичном полуфинале уступила США (3:4).

Лучший бомбардир финнов Антон Лунделл — на седьмом месте на МЧМ-2021 по набранным очкам, у него 8 баллов за результативность (4 гола, 4 передачи). Вместе с ним в топ-10 снайперов чемпионата входит Каспер Симонтайвал — 4 гола (3 передачи, 7 очков).

Лучший бомбардир россиян Родион Амиров набрал 6 (2+4) очков. У лучшего снайпера Василия Пономарева — 3 гола (0 передач, 3 очка).

Финал

В главном матче МЧМ-2021 сыграют Канада и США. Начало игры — 5.30 (мск) 6 января. Трансляция финала будет доступна на «Матч ТВ» (ТВ и сайт, на этой странице).

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.