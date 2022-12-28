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Сегодня, 13:45

Хоккеист Каменев рассказал, что следит за молодежным чемпионатом мира

Виктория Кравченко
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Двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал, что следит за событиями МЧМ в Канаде.

Сборная России не участвует в турнире из-за отстранения россиян от международных соревнований.

«За турниром слежу, смотрю нарезки игр в раздевалке. Думаю, поражение ничего не значит, потому что это первая игра. У канадцев хороший состав, есть исполнители, поэтому рано какие-то итоги подводить», — сказал Каменев ТАСС.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Канаде с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16704263
Владислав Каменев
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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