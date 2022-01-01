Чешский интернет-портал Hokej.cz с сарказмом написал о снятии хоккеистов молодежных сборных России и Чехии с рейса из Канады.

Информацию о снятии сборных России и Чехии с рейса за пьянство, курение и отсутствие масок (порядок нарушили некоторые члены сборных) сообщила журналистка шведского канала SVT Мария Леманн, которая также летела по маршруту Калгари — Франкфурт.

«Русские прислали красивое приглашение на МЧМ-2023, который пройдет в Новосибирске и Омске», — говорится в сообщении на сайте издания.

Молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.