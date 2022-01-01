Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Чешское издание — о снятии молодежки с самолета в Канаде: «Русские прислали красивое приглашение на МЧМ-2023»

17:45
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ФХР
Теги:

Чешский интернет-портал Hokej.cz с сарказмом написал о снятии хоккеистов молодежных сборных России и Чехии с рейса из Канады.

Информацию о снятии сборных России и Чехии с рейса за пьянство, курение и отсутствие масок (порядок нарушили некоторые члены сборных) сообщила журналистка шведского канала SVT Мария Леманн, которая также летела по маршруту Калгари — Франкфурт.

«Русские прислали красивое приглашение на МЧМ-2023, который пройдет в Новосибирске и Омске», — говорится в сообщении на сайте издания.

Молодежный чемпионат мира в Омске и Новосибирске пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Как не набрать вес на праздниках? Практические советы
В Германии посоветовали Европе перестать рассчитывать на США
4
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен