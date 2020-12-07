Хенрикссон не сыграет на молодежном чемпионате мира из-за коронавируса
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Форвард молодежной сборной Швеции Карл Хенрикссон пропустит МЧМ-2021, сообщает журналист Самуэль Тирпак.
19-летний нападающий заразился коронавирусом. По той же причине турнир пропустит еще один форвард шведов Вильям Эклунд.
В текущем сезоне Хенрикссон провел за «Фрелунду» 20 матчей в чемпионата Швеции и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4».
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