Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что внимательно следит за матчами молодежного чемпионата мира.

— Насколько вы пристально смотрите за игроками «Авангарда» на молодежном чемпионате мира? Чинахов возвращается в состав на полуфинал, Чистяков отдал роскошный пас в четвертьфинале с Германией. Растут ли акции молодых ребят? Когда они вернутся в «Авангард» — возможно, им будет больше игрового времени?

— Молодежный хоккей — это одно, а профессиональный — совсем другое. И Чинахов, и Чистяков здорово действуют, но они в «Авангарде» также играют важные роли, особенно Чинахов — он всегда на регулярной основе выходил и играл за команду, — приводит слова тренера сайт «Авангарда». — Когда ребята вернутся, то мы оценим, посмотрим, и будет видно, нужен ли им перерыв. И будем решать уже по факту — и касательно Грицюка, и Чинахова, и Чистякова. Безусловно, я слежу за тем, как они выступают: после каждой игры я с ними переписываюсь. Мы очень гордимся и очень довольны тем, как ребята действуют. Что касается противостояния Россия — Канада, то с 1972 года все только и мечтают о том, чтобы вновь увидеть эту битву, поскольку это всегда яркие и потрясающие матчи.