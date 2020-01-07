Губерниев запустил флешмоб после скандала с трансляциями финала МЧМ-2011. Он вызвал Канделаки и Тарасова
Популярный комментатор Дмитрий Губерниев запустил флешмоб в Instagram. Журналист предлагает всем размещать свои фото 2011 года, а начать предлагает с бывшего хавбека «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Также в списке для участие во флешмобе фигурирует генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Напомним, 5 января молодежная сборная России по хоккею уступила канадцам (3:4) на чемпионате мира. После игры Тарасов разместил в своем Instagram сториз, где поздравил хоккеистов с победой на МЧМ.
Футболист опубликовал кадр из повтора финала-2011 года, который транслировал канал «Матч ТВ», и в котором Россия победила Канаду в драматичной игре со счетом 5:3.
Чуть позже футболист объяснил, что сделал это из-за проигрыша в настольной игре.
— Друзья, отличная мысль родилась. В связи с последними событиями, ярким Всероссийским просмотром в эфире «Матч ТВ» хоккея 2011 года, запускаю флешмоб. А какими вы были в январе 2011-го? Мы на биатлоне 9 лет назад были вот такими, молодыми и красивыми! А какими были вы? Дмитрий Тарасов, давай, с тебя все началось.
Друзья , отличная мысль родилась !!! В связи с последними событиями , ярким Всероссийским просмотром в эфире @matchtv_channel хоккея 2011 года , запускаю флешмоб !!! А какими Вы были в январе 2011-го ??? Мы на биатлоне 9 лет назад были вот такими , молодыми и красивыми !!! А какими были Вы ??? @tarasov23 — давай , с тебя все началось !!! @zanindima , @trifanov , @denis_levko , @tina_kandelaki , @lyskova_lyskova , @tartakova , @mashaorzul , @kirillkaprizov , @fkirkorov , @nikolaibaskov , @lazarevsergey , @yana_chu , @prigozhin_iosif , @buinovofficial , @dmironova_sport , @azabraza1984 , @tambi_masaev , @shcherbakov_alexei , @marinakravets , @grushevskiymikhail , @malakhov007 , @bystrik34 , @andrey.arshavin10 и все все все !!! Присоединяйтесь к челленджу , передаю эстафету , принимайте !!! Хештег : #СмотрюФиналНаМатче ???#флешмоб #челлендж #январь2011 #биатлонсдмитриемгуберниевым
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