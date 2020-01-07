Губерниев запустил флешмоб после скандала с трансляциями финала МЧМ-2011. Он вызвал Канделаки и Тарасова

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев запустил флешмоб в Instagram. Журналист предлагает всем размещать свои фото 2011 года, а начать предлагает с бывшего хавбека «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Также в списке для участие во флешмобе фигурирует генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Напомним, 5 января молодежная сборная России по хоккею уступила канадцам (3:4) на чемпионате мира. После игры Тарасов разместил в своем Instagram сториз, где поздравил хоккеистов с победой на МЧМ.

Футболист опубликовал кадр из повтора финала-2011 года, который транслировал канал «Матч ТВ», и в котором Россия победила Канаду в драматичной игре со счетом 5:3.

Чуть позже футболист объяснил, что сделал это из-за проигрыша в настольной игре.

— Друзья, отличная мысль родилась. В связи с последними событиями, ярким Всероссийским просмотром в эфире «Матч ТВ» хоккея 2011 года, запускаю флешмоб. А какими вы были в январе 2011-го? Мы на биатлоне 9 лет назад были вот такими, молодыми и красивыми! А какими были вы? Дмитрий Тарасов, давай, с тебя все началось.

«Полный непрофессионализм». Ларионов возмущен трансляцией не того финала МЧМ, ему ответил Губерниев