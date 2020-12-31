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Губерниев оценил слова Свищева про вторую Полтаву после победы России над Швецией в матче МЧМ

14:09
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал слова депутата Госдумы Дмитрия Свищева после матча молодежного чемпионата мира Россия — Швеция (4:3 ОТ).

Свищев назвал эту победу второй Полтавой, а также обратился к лидеру шведов Александру Хольцу, который в перерыве встречи заявил, что шведы более мастеровиты: «Хочется напомнить русскую поговорку — не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с поля брани».

«Дети играют, а мы про Полтаву и поле брани, нехорошо это...» — написал Губерниев.

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