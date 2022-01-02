Грудинин о том, что сборную России сняли с рейса в Канаде: «Мы сначала вообще не поняли, что происходит»

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Владимир Грудинин рассказал о том, как национальную команду сняли с рейса в Канаде после отмены МЧМ-2022.

«Там очень жестко относятся к ограничениям. Мы сначала вообще не поняли, что происходит. Родные переживали, но эту ситуацию больше раздули. Летом хотелось бы сыграть, это большой масштабный турнир. Мичкову и Юрову не сильно повезло, они себя хорошо чувствуют. Вообще все равно интересный опыт проведения нового года.

Критика чемпионата мира? На мой взгляд, было очень много соприкасаний с обычными людьми. Это неправильно. Я думаю, пузырь — это правильно. Это позволяет сосредоточиться на хоккее», — заявил Грудинин.

Сборная России должна была прилететь в Москву вчера, 1 января. Шведская журналистка Мария Леманн сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок. Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.

Команда прилетела в Москву сегодня, 2 января.