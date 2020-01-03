Грошев заменил Дорофеева в третьей тройке сборной России

Молодежная сборная России проводит тренировку в преддверии матча 1/2 финала МЧМ против Швеции. По сравнению с четвертьфинальной игрой против Швейцарии (3:1) в составе команды произошло одно изменение: в третьей тройке вместо Павла Дорофеева занимается Максим Грошев. Накануне Дорофеев пропустил тренировку перед четвертьфиналом из-за болезни.

Состав звеньев выглядит следующим образом: Галенюк — Романов, Соколов — Хованов — Денисенко; Замула — Пыленков, Александров — Морозов — Дорофеев; Журавлев — Мисюль, Подколзин — Воронков — Марченко; Малышев, Соркин — Круглов — Ртищев.

Матч Швеция — Россия состоится 4 января, начало — в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча Швеция — Россия