Нападающий молодежной сборной России Максим Грошев прокомментировал победу над сборной США в первом матче группового этапа МЧМ-2021 (5:3).

— Вчера мы победили, эмоции остались положительными, — сказал Грошев. — Если сравнивать с прошлым МЧМ, то там я играл не так много. Но все равно чемпионат мира — всегда серьезный накал. США — очень хорошая, организованная команда. Было трудно играть против них. Мы сделали выводы после матча и готовимся к следующему.

Провокации со стороны американцев? Это чемпионат мира, все способы хороши. Могут на пятаке ткнуть или что-то сказать. Но тренеры нас к этому готовили, да и мы сами понимаем, что не нужно отвечать. Нужно играть на команду, терпеть и перебарывать себя.

Условия на этом МЧМ немного другие, но хорошо, что турнир вообще состоялся. Огромный минус, что нет болельщиков, но игра осталась та же. Все стараются, выкладываются на сто процентов.

Переход в СКА? Я не так много времени провел в команде, но уже окунулся в процесс. В СКА созданы прекрасные условия для развития игроков.

Можно ли общаться в отеле с другими сборными? Нет, таких подробностей не знаю. Мы находимся с ними в одном отеле, можем пересекаться в холле, но не более того.

Сборная США после матча с Россией разгромила Австрию со счетом 11:0, канадцы обыграли Германию — 16:2. Ближайший матч Россия проведет 28 декабря против Чехии, встреча начнется в 5:30 мск.

(Михаил Скрыль)