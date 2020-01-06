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Григорий Денисенко: «Эмоций после поражения от Канады нет, опустошение и недосказанность»

20:10
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Капитан молодежной сборной России Григорий Денисенко поделился впечатлениями от чемпионата мира в Чехии. В финале команда проиграла Канаде со счетом 3:4.

— Ожидал ли такой встречи в аэропорту? Нам сказали, что будут встречать. Эмоции после финала? Сейчас их нет, опустошение и недосказанность. Могли взять максимум, а получилось серебро. Какие планы? Приеду в Ярославль, ночь посплю и на выезд с «Локомотивом». (Алена Гребенькова)

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