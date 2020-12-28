Голкипер сборной Чехии признан лучшим игроком матча против России на МЧМ-2021

Вратарь молодежной сборной Чехии Лукаш Парик был признан лучшим игроком матча МЧМ-2021 против команды России. Чехи одержали победу со счетом 2:0, в Парик отразил все 30 бросков по своим воротам.

What a sensational game by Czech goalie Lukas Parik (3rd round, @LAKings) with a 30 save shutout against Russia. Parik named player of the game. #WorldJuniors — Allan Walsh (@walsha) December 28, 2020

Россия не забила ни одного гола в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Российская команда набрала 3 очка после двух матчей в группе B. В первой встрече на турнире подопечные Игоря Ларионова победили команду США со счетом 5:3.