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Голкипер молодежной сборной США поддержал партнера после поражения от России

26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ.
26 декабря. Эдмонтон. Россия — США — 5:3. Фото ИИХФ.
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Голкипер молодежной сборной США Дастин Вольф поддержал партнера по команде Спенсера Найта после матча против России (3:5). Найт, который занял место в воротах с первых минут, был заменен по ходу встречи.

«Когда нас меняли, я только успел сказать: «Эй, мужик, в этом нет твоей вины». — Это отличный вратарь и очень хороший человек. Уверен, что он сможет быстро прийти в себя», — приводит слова Вольфа сайт ИИХФ.

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