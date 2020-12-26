Голкипер молодежной сборной США поддержал партнера после поражения от России

Голкипер молодежной сборной США Дастин Вольф поддержал партнера по команде Спенсера Найта после матча против России (3:5). Найт, который занял место в воротах с первых минут, был заменен по ходу встречи.

«Когда нас меняли, я только успел сказать: «Эй, мужик, в этом нет твоей вины». — Это отличный вратарь и очень хороший человек. Уверен, что он сможет быстро прийти в себя», — приводит слова Вольфа сайт ИИХФ.

Кошмарный ляп американского вратаря. Этот гол России будет сниться ему в страшных снах