Голкипер молодежной сборной США поддержал партнера после поражения от России
Голкипер молодежной сборной США Дастин Вольф поддержал партнера по команде Спенсера Найта после матча против России (3:5). Найт, который занял место в воротах с первых минут, был заменен по ходу встречи.
«Когда нас меняли, я только успел сказать: «Эй, мужик, в этом нет твоей вины». — Это отличный вратарь и очень хороший человек. Уверен, что он сможет быстро прийти в себя», — приводит слова Вольфа сайт ИИХФ.
Кошмарный ляп американского вратаря. Этот гол России будет сниться ему в страшных снах
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю