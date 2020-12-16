Голкипер молодежной сборной России Скотников рассказал, как проходит подготовка к МЧМ-2021

Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников рассказал о том, как проходит подготовка к молодежному чемпионату мира.

Напомним, что молодежная сборная России недавно прибыла в Канаду, где в конце декабря начнется чемпионат мира.

«Пока мы сидим в номерах, весь тренировочный процесс идет по Zoom. Нам нельзя выходить, так что завтрак, обед и ужин нам доставляют прямо в номер, — приводит слова Скотникова сайт ЦСКА. — На руке браслет специальный, чтобы никто не вышел никуда. Сейчас четыре дня подряд сдаем тесты, и как только пройдем их, тогда выйдем на лед. Ориентировочно это случится 18 декабря. А пока скучаем в номерах, особо нечем заняться».