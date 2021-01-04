Голкипер молодежной сборной Канады с нетерпением ждет матча против России на МЧМ

Голкипер молодежной сборной Канады Девон Леви поделился эмоциями перед полуфинальным матчем чемпионат мира для игроков не старше 20 лет против команды России.

«У меня мурашки по коже. Не могу дождаться. С нетерпением жду матча, — приводит слова голкипера TSN. — Команды равным. Мы не собираемся никого недооценивать.

Понимаю, что игра может пойти по любому сценарию. И мы будем готовы к этому».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада. Начало — 2.00 5 января.

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