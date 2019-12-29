Голкипер молодежной сборной Канады Доус мог играть за Германию

Голкипер Нико Доус, который выступает в составе Канады на молодежном чемпионате мира-2020, мог защищать ворота сборной Германии. Дело в том, что он родился в Мюнхене и имеет двойное гражданство, информирует в Twitter журналист TSN Франк Серавалли.

Агент 19-летнего игрока летом связывался с представителями немецкой федерации хоккея и предлагал обратить внимание на голкипера, но получил отказ.

Доус защищал ворота сборной Канады в матче против России (0:6). Он был заменен после четырех пропущенных шайб.