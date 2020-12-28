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Голкипер молодежной сборной Чехии выбран лучшим хоккеистом игрового дня на МЧМ

Лукаш Парик. Фото ИИХФ.
Лукаш Парик. Фото ИИХФ.

На молодежном чемпионате мира в Канаде завершился третий игровой день. Сборная Чехии всухую победила команду России со счетом 2:0.

В других матчах Канада переиграла Словакию (3:1), а Финляндия была сильнее Швейцарии (4:1).

Лучшим хоккеистом всего игрового дня был признан голкипер сборной Чехии Лукаш Парик. Он отбил все 30 бросков по своим воротам и не позволил России забить ни одного гола в матче МЧМ впервые с 2012 года.

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