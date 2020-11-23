Голкипер ЦСКА Всеволод Скотников прокомментировал свой вызов в молодежную сборную России. Скотников попал в расширенный состав сборной, которая 29 ноября начнет подготовку к МЧМ-2021.

— Эмоции, конечно, самые положительные, — приводит слова голкипера сайт ЦСКА. — Когда вызывают в сборную, это всегда честь. Для меня возможность сыграть на МЧМ — новый вызов в моей карьере.

Я только восстановился после травмы. Сейчас мы работаем с Юрием Викторовичем Ключниковым (тренером вратарей «Красной Армии»), вспоминаем все важные моменты в игре. Думаю, к старту в сборной подойду в оптимальной форме.

Не думаю, что отсутствие зрителей сильно скажется на игре команд. Весь мир так играет уже несколько месяцев, поэтому хоккеистам будет полегче, чем в начале сезона. Пока не спрашивал у товарищей по сборной, каково играть в условиях «пузыря», но обязательно узнаю.