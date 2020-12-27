Главный тренер сборной Канады Андре Туриньи прокомментировал разгромную победу над Германией (16:2) в первом матче группового турнира МЧМ-2021.

«Счет мог бы быть и 200:1, но это не самое важное. Мы сейчас играем и готовим команду к продвижению вперед на турнире. Времени терять нельзя. Нет времени делать шаг назад. Мы не хотим никого унижать, мы просто хотим играть правильно», — приводит Toronto Sun слова Туриньи.

Следующий матч на турнире Канада проведет против Словакии. Встреча состоится в понедельник, 28 декабря. Начало — в 2.00 (мск).