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Главный тренер сборной Канады — о 16:2 с Германией: «Мы могли забить и 200 шайб, но это не главное»

Главный тренер сборной Канады Андре Туриньи прокомментировал разгромную победу над Германией (16:2) в первом матче группового турнира МЧМ-2021.

«Счет мог бы быть и 200:1, но это не самое важное. Мы сейчас играем и готовим команду к продвижению вперед на турнире. Времени терять нельзя. Нет времени делать шаг назад. Мы не хотим никого унижать, мы просто хотим играть правильно», — приводит Toronto Sun слова Туриньи.

Следующий матч на турнире Канада проведет против Словакии. Встреча состоится в понедельник, 28 декабря. Начало — в 2.00 (мск).

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