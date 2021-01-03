Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил игру хоккеистов клуба на МЧМ-2021

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся оценил игру молодых игроков клуба на чемпионате мира для игроков не старше 20 лет.

— Следили ли Вы за кубковым раундом молодежного чемпионата мира? Как оцените игру Амирова, Башкирова и Мухамадуллина?

— Думаю, что наши парни неплохо себя проявили, — приводит слова тренера сайт «Салавата». — Если же говорить в целом о матче, то он получился достаточно равным, потому что в какой-то степени над россиянами довлел результат. Но это была игра из разряда тех, которую надо было просто выиграть и они добились успеха. Следующий матч с канадцами будет проходить уже в совсем другом ключе. Стоит отметить, что там маленькая коробка, большие скорости и хоккей в этом плане отличается.