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Главный тренер молодежной сборной США поддержал голкипера после ошибки в матче с Россией

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Главный тренер молодежной сборной США Нейт Лиман оценил игру голкипера Спенсера Найта в матче против России (3:5) на МЧМ. Голкипер был заменен после грубой ошибки во втором периоде, которая привела к голу в его ворота.

«Мы не будем отступать от плана, — приводит слова тренера ESPN. — Я отлично знаю его возможности. С ним все будет нормально. У него и раньше случались неудачные матчи, а потом он не давал сопернику забить ничего. У меня нет никаких сомнений в его возможностях».

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