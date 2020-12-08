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Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Главный тренер молодежной сборной Швеции заболел коронавирусом

17:24
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Главный тренер молодежной сборной Швеции Томас Монтен сдал положительный тест на коронавирус. По новым правилам, он будет вынужден пропустить МЧМ-2021, сообщает Sportbladet.

Ранее стало известно, что COVID-19 был обнаружен у троих игроков: нападающих Вильяма Эклунда и Карла Хенриксона, а также защитника Вильяма Валлиндера.

Теперь стало известно, что тест еще одного игрока дал положительный результат. Им стал форвард Альбин Греве.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне 25 декабря — 5 января.

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