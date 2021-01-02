Главный тренер молодежной сборной Германии похвалил команду после поражения от России

Главный тренер молодежной сборной Германии Тобиас Абстрайтер похвалил свою команду после поражения со счетом 1:2 от команды России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

«Это бы равный матч. И мы до самого конца рассчитывали на успех, — приводит слова тренера TSN. — Сказал ребятам, что мы можем гордиться своей игрой. Надеюсь, однажды мы доберемся и до полуфинала».