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Главный тренер молодежной сборной Германии похвалил команду после поражения от России

2 января 2021, 23:53
2 января. Эдмонтон. Россия — Германия — 2:1. Фото ФХР.
2 января. Эдмонтон. Россия — Германия — 2:1. Фото ФХР.
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Главный тренер молодежной сборной Германии Тобиас Абстрайтер похвалил свою команду после поражения со счетом 1:2 от команды России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

«Это бы равный матч. И мы до самого конца рассчитывали на успех, — приводит слова тренера TSN. — Сказал ребятам, что мы можем гордиться своей игрой. Надеюсь, однажды мы доберемся и до полуфинала».

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