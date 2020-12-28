Главный тренер молодежной сборной Чехии прокомментировал победу над Россией

Главный тренер молодежной сборной Чехии Карел Млейнек подвел итог матча группового этапа МЧМ-2021 против команды России (2:0).

«Дисциплина — ключевой залог успеха. Хотя пару ненужных удалений мы все равно получили, — приводит слова тренера iDnes.cz. — Это нелегкий матч для нас, но все сделали свою работу. Можно сказать, что сегодня мы отработали на все сто процентов».

Сборная России потерпела поражение во встрече с командой Чехии на молодежном чемпионате мира 2021 года по хоккею.