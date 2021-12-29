Глава ИИХФ прокомментировал техническое поражение сборной США от Швейцарии на МЧМ-2022 из-за коронавируса

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал техническое поражение сборной США в матче МЧМ-2022 против Швейцарии из-за двух положительных тестов на коронавирус у американской команды.

«Конечно, мы этого не ожидали. Впрочем, вы же видите, что происходит во всем мире. Команды приехали в Альберту в середине декабря, после того как омикрон начал широко распространяться. Даже если у нас был бы «пузырь», с вирусом было бы сложно бороться. Мы надеялись, что сможем провести весь турнир без отмены или переноса матчей, но надо понимать, что арену и отель невозможно полностью закрыть от внешнего мира. Вирус очень быстро распространяется», — сказал в подкасте Ray & Dregs Тардиф.

Матч Швейцария — США должен был состояться в ночь с 28 на 29 декабря. Американцам засчитали техническое поражение со счетом 0:1 в игре против Швейцарии, так как два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус.