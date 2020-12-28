Бывший тренер молодежной сборной России заявил, что «пощечина» от чехов поможет команде

Экс-главный тренер молодежной сборной России Сергей Герсонский прокомментировал «СЭ» поражение наших ребят в матче против Чехии в рамках молодежного чемпионата мира (0:2).

— Предполагалось, что сборная Чехии и будет строить такую игру от обороны с выдвинутым игроком. Может быть, не смогли преодолеть момент один — у чехов очень хорошая и позиционная оборона. Они здорово блокировали броски. Выбирали такую позицию, что шайбу довести до ворот практически не получалось. Если она и доходила, то подбор был не со стороны сборной России.

Эти маленькие штрихи, которые не удалось преодолеть, повлияли на результат. Но лучше пусть будет такой результат в предварительных играх, чем в играх на вылет. Тренер сделает определенные выводы, поправит. Думаю, и игроки себя подправят и настроят.

— Судьи не отреагировали на несколько нарушений чехов. Есть ли вопросы к арбитрам?

— Судьи тоже имеют право на ошибки. Если они и были, то они их все равно не признают и не исправят. Нужно на это внимания не обращать, а гнуть свою линию и искать, какие ошибки есть в команде, чтобы добиваться положительного результата. Думаю, эта, грубо говоря, пощечина поможет нашим ребятам на турнире.

(Звенигородская Екатерина)