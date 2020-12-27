Герой матча с США Пономарев заявил, что у него нет эйфории

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев стал главным героем стартового матча МЧМ против американцев (5:3), забросив две шайбы. В интервью «СЭ» 18-летний форвард рассказал о победе над США, карьере и увлечении книгами.

— Как изменилась ваша жизнь после того, как сделали дубль американцам?

— Никак. Все также продолжаем двигаться. Это был только один матч. Еще и первый. Нам сейчас самое главное — подготовиться к следующему.

— Вообще никакой эйфории нет?

— Нет. Самое главное — командный результат. Мы сюда приехали не индивидуальные награды получать, а выигрывать чемпионат мира.

— Пять матчей подряд не обыгрывали американцев на чемпионатах мира. Должно же это давать моральное удовлетворение.

— Мы всей командой почувствовали, что можем играть против таких хороших соперников, как США и будем двигаться дальше.

— А в раздевалке как?

— Мы почувствовали вкус победы. Очень важно насладиться им и в дальнейшем продолжать получать. Чтобы он никогда не терялся.

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