Германия обыграла Казахстан в первом матче за право остаться в высшем дивизионе МЧМ

В первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Германии обыграла команду Казахстана (4:0).

Серия продлится до двух побед. Победитель останется в высшем дивизионе, проигравшая команда будет выступать в первом дивизионе.

Второй матч состоится 4 января. Если понадобится третья игра, она пройдет 5 января.

Молодежный чемпионат мира

Квалификационный турнир

Германия U20 — Казахстан U20 — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Райхель — 2 (Петерка, Вирт), 21:21 — 1:0. Бруне — 1 (Фаленти, Флайшер), 31:48 — 2:0. Петерка — 4 (Штюцле, Райхель), 41:09 — 3:0. Бокк — 4 (бол., Зайдер, Штюцле), 51:47 — 4:0.

Вратари: Хане — Нурек.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 35 (6+19+10) — 23 (7+3+13).

Судьи: Пешина, Хейдук.

2 января. Острава. Ostravar Arena.