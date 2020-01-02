Германия обыграла Казахстан в первом матче за право остаться в высшем дивизионе МЧМ
В первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Германии обыграла команду Казахстана (4:0).
Серия продлится до двух побед. Победитель останется в высшем дивизионе, проигравшая команда будет выступать в первом дивизионе.
Второй матч состоится 4 января. Если понадобится третья игра, она пройдет 5 января.
Молодежный чемпионат мира
Квалификационный турнир
Германия U20 — Казахстан U20 — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Райхель — 2 (Петерка, Вирт), 21:21 — 1:0. Бруне — 1 (Фаленти, Флайшер), 31:48 — 2:0. Петерка — 4 (Штюцле, Райхель), 41:09 — 3:0. Бокк — 4 (бол., Зайдер, Штюцле), 51:47 — 4:0.
Вратари: Хане — Нурек.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 35 (6+19+10) — 23 (7+3+13).
Судьи: Пешина, Хейдук.
2 января. Острава. Ostravar Arena.