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Молодежный ЧМ

Сегодня, 02:32

Сборная Латвии в овертайме обыграла Германию и вышла в плей-офф МЧМ-2025

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Латвии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2025 обыграла в овертайме Германию со счетом 4:3.

В составе латышей дубль оформил Эрик Матейко, еще по голу забили Бруно Османис и Оливерс Мурниекс. У немцев шайбы на счету Симона Зайдля, Эдвина Тропмана и Давида Левандовски.

После этого матча Латвия с 4 очками занимает четвертое место в группе A и гарантировала себе выход в плей-офф. Германия с одним очком заняла последнюю строчку и выбыла в дивизион ниже.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Германия U20 — Латвия U20 — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Зайдль — 1 (Зумпф), 0:19 — 1:0. Тропманн — 1 (Шафер, Зумпф), 28:40 — 2:0. Матейко — 2 (Османис, Мурниекс), 29:12 — 2:1. Османис — 1 (Буланс, Мурниекс), 46:55 — 2:2. Мурниекс — 1 (мен., п.в.), 57:16 — 2:3. Левандовски — 2 (бол., Паноха, Брандль), 57:36 — 3:3. Матейко — 3, 63:23 — 3:4.

Вратари: Вийлард — Фелдбергс.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (14+8+17+0) — 23 (4+11+4+4).

Судьи: Лангин, Стано.

30 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.

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