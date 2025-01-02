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Сегодня, 21:44

Казахстан проиграл Германии и вылетел из элитного дивизиона на молодежном чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Казахстана проиграла Германии в матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею — 3:4.

По ходу встречи сборная Казахстана лидировала со счетом 3:1 благодаря голам Асанали Русланулы, Никиты Ситникова и Артура Гросса. Немцы сумели отыграться и вырвать победу, дублем отметился Максим Шафер. По одной шайбе забросили Эдвин Тропманн и Юлиус Зумпф.

Сборная Казахстана вылетела из элитного дивизиона молодежного чемпионата мира.

Молодежный чемпионат мира

Квалификационный раунд

Германия U20 — Казахстан U20 — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Русланулы — 1 (Оразов), 4:33 — 0:1. Шафер — 1 (Мол, Замански), 4:41 — 1:1. Ситников — 1 (Мигунов), 17:46 — 1:2. Гросс — 3, 22:02 — 1:3. Шафер — 2 (бол., Зумпф, Замански), 23:58 — 2:3. Тропманн — 2 (бол., Зайдль, Зумпф), 24:19 — 3:3. Зумпф — 2 (бол., Тропманн), 44:03 — 4:3.

Вратари: Вийлард — Никитин.

Штраф: 6 — 18.

Броски: 22 (12+3+7) — 31 (18+9+4).

Судьи: Ансонс, Черриг.

2 января. Оттава. Canadian Tire Centre.

Хоккей
Сборная Германии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
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