Канада в матче МЧМ разгромила Германию, забросив 16 шайб

Сборная Канады в матче группового турнира МЧМ-2021 обыграла Германию со счетом 16:2.

В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Кейден Гуле, Доусон Мерсер (дубль), Филип Томасино (дубль), Пейтон Кребс (дубль), Райан Судзуки, Алекс Ньюхук (дубль), Дилан Козенс (хет-трик), Джейкоб Пеллетье, Томас Харли и Коннор Макмайкл. У Германии голы на свой счет записали Джон Петерка и Флориан Элиас.

Канада сыграла первый матч на турнире, Германия дважды проиграла.