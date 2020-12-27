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Канада в матче МЧМ разгромила Германию, забросив 16 шайб

Германия — Канада (2:16), МЧМ-2021. Фото IIHF
Германия — Канада (2:16), МЧМ-2021. Фото IIHF

Сборная Канады в матче группового турнира МЧМ-2021 обыграла Германию со счетом 16:2.

В составе канадцев заброшенными шайбами отметились Кейден Гуле, Доусон Мерсер (дубль), Филип Томасино (дубль), Пейтон Кребс (дубль), Райан Судзуки, Алекс Ньюхук (дубль), Дилан Козенс (хет-трик), Джейкоб Пеллетье, Томас Харли и Коннор Макмайкл. У Германии голы на свой счет записали Джон Петерка и Флориан Элиас.

Канада сыграла первый матч на турнире, Германия дважды проиграла.

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